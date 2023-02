Mudanças vão garantir Superior "mais diversificado"

Os ministros da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior consideram que as alterações na conclusão do ensino secundário e no acesso ao ensino superior o tornam "mais diversificado" e que irá respeitar mais os estudantes e suas famílias.

"O que pretendemos fazer com este modelo é torná-lo mais justo, pela questão da equidade e por alargar a base social. Temos um aspeto novo, no âmbito dos contingentes prioritários, de garantir 2200 vagas a pessoas mais carenciadas e garantir que esses alunos não deixem de aceder por razões económicas", apontou esta sexta-feira a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, em Coimbra, na apresentação das alterações.

datas serão antecipadas.

Sobre a antecipação das colocações do concurso nacional de acesso - que permitem que a primeira fase seja no final de agosto e as três fases se conheçam antes do final de setembro -, Elvira Fortunato entende que vai trazer outra estabilidade aos alunos e às famílias. "Vai ser muito bom para os alunos a antecipação das datas. É extremamente importante. Os alunos ficam a saber mais cedo e têm outra estabilidade no primeiro ano, que é fundamental para garantir que os alunos não abandonam o ensino superior. É fundamental ter uma vida mais facilitada", defende.