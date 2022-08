Muitos herdeiros e confrontações tornam processo de registo predial complexo

Vítor Silva finalizou 980 registos no BUPI e foi considerado o funcionário do mês em julho.

Os bons resultados do BUPI - Balcão Único do Prédio de Vimioso valeram a distinção de funcionário do mês de julho a Vítor Silva, que finalizou cerca de 980 registos num dos concelhos mais pequenos do país. Este balcão foi o segundo a nível nacional com mais registos, com uma média de 35 a 40 processos diários.

Com mestrado em Engenharia Biotecnológica, Vítor Silva, 29 anos, foi empresário dois anos, é bombeiro voluntário e, em março, decidiu mudar de vida, quando teve conhecimento da existência desta plataforma que permite mapear, identificar e registar prédios rústicos. Soube, nessa altura, que um destes balcões iria abrir na sua terra. Ficou interessado. "Pareceu-me que poderia gostar deste trabalho e concorri", contou ao "Jornal de Notícias".