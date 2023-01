Muitos milhares invadiram Lisboa e pediram a demissão do ministro

Alexandra Inácio Ontem às 23:15 Facebook

Foram muitos, muitos milhares. A PSP chegou a admitir, ainda a Marcha Pela Escola Pública não tinha chegado aos Restauradores, que estariam entre "30 mil a 40 mil manifestantes". Já o S.TO.P garante ter feito um protesto "histórico", o "maior do século XXI", com "mais de 100 mil pessoas" a encherem o Terreiro do Paço, adesão há muito não conseguida pelos sindicatos de professores.

A demissão de João Costa foi pedida diversas vezes. No discurso final, o líder do S.TO.P, André Pestana, defendeu que o ministro da Educação "faz parte do problema e não da solução", levando os manifestantes a gritar "demissão, demissão". António Costa e Fernando Medina não foram poupados a apupos. E o aviso foi feito: se durante as reuniões da próxima semana não houver recuos, os protestos regressam.

"Respeito", "a escola está em luta", "não paramos" ou "investir na Educação é uma obrigação", foram apenas alguns dos muitos slogans. Cinco horas de manifestação marcadas por um barulho ensurdecedor constante, de apitos, bombos e gritos "de revolta", repetiram muitos ao JN, garantindo: "Estamos fartos, não vamos parar".