Mulher de Adriano Maranhão diz que marido está a ser tratado como um leproso

Mulher do canalizador infetado com coronavírus reza para que o diagnóstico de Adriano Maranhão esteja errado e o marido possa regressar a casa. Acusa ainda que está a ser tratado como um leproso.

Emmanuelle Maranhão, mulher do primeiro português infetado com o coronavírus, acalenta a esperança de que as análises que o marido fará no Hospital Universitário de Fujita, para onde foi transferido esta terça-feira de manhã, não confirmem o diagnóstico. "Estou a rezar para que, após fazer o primeiro exame a sério e o raio-x, acuse negativo", disse ao JN.

Residente na Nazaré, Emmanuelle explicou que o marido, Adriano Maranhão, canalizador que esteve isolado durante quatro dias no navio de cruzeiro "Diamond Princess", viajou de autocarro, com outras 18 pessoas infetadas, durante sete horas, apenas com uma máscara, e sem acompanhamento médico.

"Foi transportado de autocarro, com a polícia e militares atrás e à frente", que levaram os pertences dos tripulantes, conta Emmanuelle. Contudo, ao contrário da sua expectativa, nem a empresa onde o marido trabalha, a norte-americana Princess Cruises, nem a Embaixada de Portugal no Japão se fizeram representar.

"São um grupo de leprosos, que andam para trás e para a frente, e ninguém se chega a eles", acusa a mulher do português infetado. "Quando somos transportados de ambulância, vai sempre alguém a acompanhar-nos. Bombeiros ou a polícia", alega. Neste caso, isso não sucedeu.

Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que "Japão tem sido impecável"

Em declarações à RTP, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, garante que o Estado está a acompanhar o caso de Adriano Maranhão e agradeceu o trabalho dos funcionários portugueses da embaixada no Japão.

"Os próximos passos são o tratamento formal do nosso concidadão, pelo tempo que for indefensável, para ficar bom, para não haver nenhuma dúvida sobre o seu estado de saúde, para termos a certeza de que superou este problema", disse Augusto Santos Silva.

"O Japão tem sido impecável na forma como tem respondido às nossas insistências. Portanto, confiamos nas autoridades japonesas, confiamos também no nosso concidadão, apoiamos a respetiva família, estamos solidários com eles nesta hora difícil e fazemos o nosso trabalho", acrescentou Augusto Santos Silva.

Presidência da República disponível para fazer a ponte na comunicação

A mulher de Adriano Maranhão revelou que o gabinete da Presidência da República garantiu estar a tratar "de um canal de comunicação" para fazer a ponte e acompanhar a situação do marido.

Em declarações aos jornalistas, Emanuelle Maranhão explicou ter falado com "alguém do gabinete do Presidente da Republica" que lhe deu a garantia de estar a "tratar de abrir um canal de comunicação que faça a ponte" depois de Adriano dar entrada no hospital, após vários dias a bordo do "Diamond Princess", onde foram confirmados 700 casos, que resultaram em quatro mortes, com o último óbito a ser anunciado esta terça-feira pelas autoridades japonesas.

Coronavírus fez mais de 2700 mortos em todo o Mundo

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2705 mortos e mais de 80 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

Em Portugal, já houve 14 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, estando um novo caso a ser avaliado.

