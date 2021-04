Mulher do ator Pedro Lima revoltada com requisição civil de casa em Odemira 

Sara Oliveira Hoje às 16:02 Facebook

Anna Westerlund não se conforma com a requisição civil do Zmar Eco Experience, em Odemira, para alojar doentes com a Covid-19. Viúva do ator Pedro Lima não esconde revolta por ser "obrigada a ceder" a casa da família no eco-resort do litoral alentejano.

"Desde ontem que sinto que estou a viver numa DITADURA!! Temos uma casa no Zmar e o governo decidiu que a temos de disponibilizar para receber doentes covid de Odemira a maior parte deles trabalhadores nas estufas locais. Diz o primeiro ministro que eles têm direito a viver em condições dignas (obviamente, mas esse direito não começou ontem!)", começa por escrever Anna Westerlund.

A ceramista questiona-se sobre "há quanto tempo é que eles não vivem em cima uns dos outros enfiados em casas sabe-se lá em que condições", apontado responsabilidades aos "empresários que os contratam" e também ao Governo.

A mulher do falecido ator Pedro Lima sublinha que a falta de condições dos doentes com a covid-19 não é de agora. No entanto, "sou eu que sou OBRIGADA a ceder a minha casa para os receber", acrescenta.

Com uma imagem dela com Pedro, tirada exatamente no Zmar, Anna lembra ainda que o empreendimento "está já há muito tempo numa situação financeira difícil e agora que tinha um investidor decidido a dar ao Zmar a dignidade que merece, acontece isto".

Por isso, caso o Zmar tenha mesmo que fechar, deixando 200 pessoas sem emprego e proprietários "com casas na "terra de ninguém"", "gostava de saber quem é que primeiro-ministro vai requisitar nessa altura".

A concluir, Anna Westerlund alerta que "isto que está a acontecer com o Zmar e o que parece uma simples requisição civil para resolver o COVID naquela zona é o camuflar de uma descaracterização daquela região que se enche de estufas, da ganância económica que não pára para pensar nem olha a meios".

Recorde-se que foi anunciado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, que as freguesias de São Teotónio e de Longueira/Almograve, no concelho de Odemira, distrito de Beja, ficariam em cerca sanitária devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo em trabalhadores do setor agrícola.

No diploma publicado em "Diário da República" e com efeitos imediatos, sobre o "reconhecimento antecipado da necessidade de declarar a situação de calamidade no município de Odemira", foi também decretada "a requisição temporária, por motivos de urgência e de interesse público e nacional, da totalidade dos imóveis e dos direitos a eles inerentes que compõem o empreendimento 'ZMar Eco Experience', localizado na freguesia de Longueira-Almograve".