Mulher internada com covid-19 que teve bebé vai sair dos cuidados intensivos

A mulher internada com covid-19 grave no Hospital de São João, no Porto, que, na semana passada, deu à luz um bebé, por cesariana, vai ser transferida da unidade de cuidados intensivos onde se encontrou até agora para a enfermaria de obstetrícia, em resultado de uma grande melhoria da condição clínica.

"A puérpera que deu entrada no CHUSJ (ainda grávida) há 11 dias, com suporte ECMO, será transferida dos cuidados intensivos, nas próximas horas, para enfermaria de obstetrícia, fruto da evolução clínica muito favorável", informou o Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ) em comunicado enviado à imprensa esta terça-feira, lembrando que esta é a terceira grávida com covid-19 a estar internada no hospital com um suporte respiratório extracorporal que substitui a função pulmonar.

O filho, Santiago, veio ao mundo às 12.20 horas da última quarta-feira em circunstâncias muito especiais. Foi o primeiro bebé a nascer no Hospital de S. João, com a mãe internada nos cuidados intensivos com covid-19 grave e ligada à ECMO, um suporte respiratório extracorporal que substitui a função pulmonar. O bebé, que fez ontem 35 semanas, "encontra-se estável, a evoluir muito favoravelmente", devento ter alta hospitalar nos próximos dias, adianta a nota.