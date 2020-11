Mulheres da PSP ajudam a manter a paz além-fronteiras

Inês Banha Hoje às 08:41 Facebook

Polícias regressadas recentemente a Portugal recordam experiências "enriquecedoras".

Isabel Canelas, 50 anos, foi a única mulher entre dez intendentes e coronéis destacados para uma missão da Organização das Nações Unidas (ONU) na Colômbia. Carla Dias, 56 anos, cumpriu, na década de 1990, duas comissões no território da Bósnia, mas foi recentemente, no Sudão do Sul, que notou maior proximidade entre o número de homens e mulheres no contingente policial internacional ali presente. Entre estas, estava Carla Miranda, 46 anos, estreante e por quem chegaram a oferecer cem vacas para casar.

Em 28 anos, somente 8% das presenças da PSP em missões de paz e similares da ONU foram de mulheres - uma percentagem que corresponde à proporção de elementos femininos naquela força de segurança.