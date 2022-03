Mulheres tomam o comando das corporações de bombeiros no distrito do Porto

Numa altura em que as corporações de bombeiros lidam com a escassez de voluntários, assiste-se à entrada de cada vez mais mulheres nos quartéis. E já são várias em posição de comando.

Segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dos 3170 bombeiros que fazem parte das corporações do distrito do Porto, 843 são do sexo feminino. E há quem consiga chegar a cargos de chefia, mesmo que o número ainda seja escasso.

Sinal de que ainda há um longo caminho a percorrer, é o facto das equipas profissionais dos Sapadores do Porto e de Gaia ainda não terem mulheres nos quadros operacionais.