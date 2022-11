Mulheres trabalham 48 dias sem receber

Carla Bernardino Hoje às 20:15 Facebook

"A diferença salarial entre mulheres e homens é de 13,3%, o que corresponde a mais de 48 dias em que as mulheres deixariam de ser remuneradas pelo seu trabalho até ao final do ano". O cálculo é feito pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens (CIMH) da CGTP e foi apresentado no Dia Nacional da Igualdade Salarial, que este ano, por via daquelas contas, se assinalou este domingo.

Aquela entidade sindical lembra que a diferença salarial de rendimentos entre homens e mulheres é "ainda maior (19%) se compararmos as remunerações totais" entre ambos os géneros. E embora o valor seja ainda muito díspar, a verdade é que ele também indica que o período de diferença encurtou dois dias face ao ano anterior: em 2021, eram 50 dias de diferença.

"Estava preocupada com os valores porque, em 2020, muitas mulheres ficaram em casa a cuidar dos filhos e privadas de parte do seu vencimento mas, aparentemente, avançamos dois dias", afirma a presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). Carla Tavares admite que "se não tivéssemos tido esta contingência [a pandemia], teria havido mais progressos".