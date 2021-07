Alexandra Inácio Hoje às 08:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Executivo vai rever sanções aplicadas a escolas que inflacionam notas. Presidente do Sindicato de Inspetores considera quadro "adequado".

As multas aos colégios por inflacionarem as notas dos alunos variam entre dois e 20 salários mínimos nacionais (com base na atual remuneração mínima garantida de 665 euros, podem variar entre 1330 e 13300 euros). Se a sanção for aplicada ao diretor pedagógico, pode variar entre um a 10 salários, ou seja, entre 665 e 6650 euros.