Multas e taxa do TVDE sobem receitas do Fundo de Transportes

Instrumento criado em 2017 vai receber mais de dois milhões em 2024. Financiamento sem grandes alterações.

O Fundo para o Serviço Público de Transportes vai receber 2,25 milhões de euros em receitas próprias no ano de 2024. Esta é a estimativa do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que sustenta que as coimas a passageiros que não tenham título de transporte e a taxa do TVDE - Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de uma plataforma eletrónica - permitirão aumentar as receitas do fundo criado há cinco anos.

Desde 2019 que o valor arrecadado para o Fundo de Transportes tem subido. Se naquele ano este instrumento arrecadou mais de 787 mil euros, em 2020 o número subiu para os 1,2 milhões de euros. A estimativa para 2023 é que se chegue já aos dois milhões, mais do dobro do orçamentado para 2022. Enquanto o esperado para 2024 é atingir os 2,25 milhões de euros.