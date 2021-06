Município controla ambiente e trânsito através de sensores urbanos inteligentes

Delfim Machado Hoje às 07:00 Facebook

Dados em tempo real do ruído, ar, tráfego e nível da água encaminhados para plataforma única.

A Plataforma de Inteligência Urbana que apoia as decisões da Câmara de Guimarães é um dos exemplos mais próximos do que vão ser as cidades do futuro. Com recurso a sensores colocados na cidade, este software analisa vários parâmetros ambientais e rodoviários, de forma a saber tudo o que se passa no perímetro urbano.

Através destes sensores, é possível saber, por exemplo, que a Avenida D. João IV, uma das mais movimentadas da cidade, tem um fluxo de trânsito de meio milhão de automóveis por mês, e que cada passadeira daquela rua é atravessada, em média, por 50 mil pessoas no mesmo período.