Municípios apelam ao diálogo entre poderes centrais e locais para novos aeroportos

A Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) apela a uma concertação entre o interesse nacional e municipal na construção de aeródromos e aeroportos nacionais.

A posição vem no seguimento de uma proposta de lei, relativa à alteração das condições de construção destes equipamentos.

"Face à existência de projetos com uma dimensão e abrangência nacional, entende a ANMP que deve ser legalmente instituído um mecanismo de concertação de interesses que propicie que o Estado Central e os municípios articulem as suas políticas e a salvaguarda das opções a tomar - nacionais e locais - à semelhança do que hoje ocorre em matéria de ordenamento do território", informa a Associação.

A ANMP não se refere diretamente à situação do novo aeroporto de Lisboa, afirmando que se refere "à construção aeroportuária".