Municípios com finanças estáveis para enfrentar crise

Contas "saudáveis" nos últimos anos têm permitido às câmaras, agora, investir no combate à pandemIa.

A maioria dos 308 municípios portugueses tem conseguido, nos últimos anos, manter as suas contas "saudáveis". E é esse estado que lhes tem permitido, este ano, investir no combate à pandemia.

Apesar da crise que já se começa a atravessar, Maria José Fernandes, coordenadora do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses e presidente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), mostra-se confiante quanto ao desempenho das autarquias, no que diz respeito às contas públicas.

"No ano passado, tínhamos poucos municípios portugueses em situação complicada. Nos últimos anos, quando fazemos a análise das contas das autarquias, o que temos reparado é que tem havido uma forte consolidação das contas autárquicas saudáveis", constata Maria José Fernandes, ao JN. "Portanto, há uma crise [a de 2008-2009] que se venceu, mesmo que algumas câmaras tenham recorrido a fontes de financiamento alternativas", sustenta.

Apesar de 2020 ainda estar a decorrer e de o anuário relativo às contas de 2019 estar a ser fechado, a coordenadora do documento que analisa as finanças das câmaras antecipa um dado do ano corrente: "Tenho a perceção que vai haver alterações ao nível da receita própria, que provém da atividade anual do município. E que, por outro lado, vai haver um grande aumento da despesa social".

Mais gastos

A Câmara de Aveiro já tem números que traduzem o investimento feito por si no combate à pandemia. Segundo Ribau Esteves, presidente da Autarquia, "entre a receita que se perdeu (por exemplo, nas taxas de esplanadas) e a despesa que se teve (em equipamentos de proteção individual para instituições e bombeiros e na compra de computadores portáteis para alunos, entre outras), houve um investimento municipal de cinco milhões de euros".

Muitas câmaras, como a de Aveiro, ultrapassaram as suas áreas de competência para ajudar o país a resolver os problemas causados pelo novo coronavírus. Mesmo assim, a aposta em obras, educação e cultura continuou a olhos vistos. Como? "Todos os anos, há deslizamento do prazo de obras que estavam previstas no orçamento. Aproveita-se essas verbas para o combate à covid", explica Ribau Esteves, que vai ser um dos oradores da conferência "Aveiro no centro da resposta à pandemia", onde o tema das finanças dos municípios será debatido e que é organizada pelo JN, no Centro de Congressos, sexta-feira. A iniciativa integra o ciclo de conferências JN Praça da Liberdade e pode ser acompanhada em jn.pt e tsf.pt.

Maria José Fernandes não tem dúvidas: "As autarquias estão financeira e patrimonialmente saudáveis para fazer face a esta crise". E isso acontece porque os municípios têm conseguido, na generalidade dos casos, "consolidar as contas de forma exemplar, com controlo da dívida e com apoio à economia local".

Orçamentos deixaram de ser tão inflacionados

Segundo Maria José Fernandes, a maioria dos municípios tem conseguido fazer "um ajustamento nos orçamentos e, por isso, deixaram de se verificar orçamentos tão inflacionados". "Por outro lado, no que diz respeito aos empréstimos bancários, verificou-se que a amortização de empréstimos é superior à consolidação de novos empréstimos", adianta a coordenadora do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses. Apesar de o documento relativo ao ano de 2019 ainda não estar fechado, Maria José Fernandes avança que a tendência dos anos anteriores se manteve. As contas de 2020 é que poderão ser atípicas, em virtude da pandemia.

Papel "importante" das câmaras

Ribau Esteves garante que percebeu, "desde o primeiro momento, que a Câmara tinha um papel muito importante, quer para fazer o que era da sua competência quer o que não era". "Tivemos de o fazer porque o Estado central não tinha capacidade para isso. Fornecer equipamentos de proteção individual não era uma competência nossa e fizemo-lo", explica o edil. "Também tivemos de fazer luta política, por exemplo, para que as coisas chegassem a Aveiro", lembra.

Capacidade para mais investimento

O edil aveirense é perentório quando garante que a Câmara que gere "tem capacidade para o combate à covid-19, com o financiamento que for necessário". Ao mesmo tempo, sublinha, a Autarquia também "tem capacidade para prosseguir o investimento planeado, aproveitando bastante os fundos comunitários, e para consolidar a sua recuperação financeira".