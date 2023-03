Municípios criam planos de saúde e dão apoios para fixar médicos

Maria Anabela Silva Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Medidas visam minimizar o problema da falta de médicos de família, permitindo à população aceder a consultas gratuitas ou a preços reduzidos.

A carência de médicos de família está a levar alguns municípios a criar planos de saúde para a população, que garantem o acesso a cuidados gratuitos ou a custos reduzidos. Há também autarquias com incentivos para a fixação de médicos, que vão desde a cedência de casa, a comparticipação para despesas com habitação e deslocações, passando por creche e ATL gratuitos para os filhos ou a ajudas pecuniárias.

Entre as autarquias que responderam ao JN, há oito que disponibilizam planos de saúde: Amadora, Cascais, Figueira de Castelo Rodrigo, Idanha-a-Nova, Oeiras, Lisboa, Porto de Mós e Vila Velha de Ródão. Óbidos aprovou recentemente a medida, que deverá entrar em vigor nos próximos meses, o mesmo acontecendo com Penela, Torres Novas, Alenquer e Castelo de Paiva. Os municípios de Proença-a-Nova e de Cabeceiras de Basto admitem avançar com um programa desta natureza.