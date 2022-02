Municípios da raia do Minho reclamam fundos de cooperação transfronteiriça

À fronteira o que é da fronteira. Os municípios portugueses e galegos da raia do rio Minho, assinaram, esta terça-feira, uma declaração conjunta para reclamar que aquela região transfronteiriça seja considerada "zona prioritária" de distribuição de fundos comunitários. Reclamam mais investimento público por parte dos governos dos dois países e que os fundos do Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha (POCTEP), sejam canalizados efetivamente para a fronteira.

"Foi aqui nos anos 90 que a experiência da Galiza e do Norte de Portugal, permitiu criar um instrumento europeu [POCTEP], que depois foi replicado por todas as zonas de fronteira e é esse instrumento que foi criado aqui que nós exigimos que tenha uma atenção muito especial para com este território de fronteira e do rio Minho", declarou Manoel Batista, líder da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e autarca de Melgaço, referindo que os municípios vão lutar pela "justiça absoluta de que os dinheiros do POCTEP venham e se fixem na fronteira". "Não seremos bélicos na reivindicação, mas seremos fortes", disse.

Numa reunião que contou com a presença de representantes de municípios das duas margens do Minho, o presidente do do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) rio Minho, Rui Teixeira, afirmou: "Não nos vamos calar. Não vamos entrar numa guerra bélica, mas vamos entrar numa guerra de reivindicação, de demonstração e de sensibilização para sermos valorizados e considerados naquilo que são os nossos direitos dos fundos POCTEP virem para a fronteira".

Defendeu que "pelo menos 75 por cento dos fundos sejam direcionados a projetos e iniciativas com impacto territorial e social nas regiões até 50 quilómetros da fronteira administrativa". E ainda que "as regiões onde o impacto das medidas da covid-19 tenham prioridade no acesso [a essas verbas] para minorizar esse impacto negativo", e que o AECT rio Minho "também seja um instrumento prioritário na adesão aos fundos comunitários".

Na reunião desta terça-feira esteve também presente a Presidente da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, que usou da palavra "exigência" para descrever o que move os autarcas da fronteira portuguesa e galega.

"Estamos a exigir a todas as administrações competentes, à União Europeia, aos governos de Espanha e Portugal, e também à Junta da Galiza, que se comprometam a que os fundos POCTEP, que nasceram aqui e tem como espírito, que haja financiamento para desenvolver projetos de caráter económico, social, ambiental, cultural, patrimonial e de transformação digital, recaiam neste território", afirmou Carmela Silva, sublinhando: "Não estamos dispostos a assumir que esses recursos sejam investidos em territórios que não são transfronteiriços". E acrescentou: "Também exigimos que nos ouçam mais, que ouçam mais a AECT rio Minho, que nasceu com o objetivo de ter uma estratégia e que a tem com propostas concretas de desenvolvimento. É para isso que queremos os fundos POCTEP".