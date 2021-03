Municípios desaprovam alterações à Lei Autárquica "feitas em cima do joelho"

João Pedro Campos Hoje às 14:11 Facebook

A Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) deu parecer negativo aos projetos de alterações legislativas para as eleições autárquicas, que consideram "feitas à pressa, em cima do joelho e como um fato à medida".

"O Poder Local Democrático tem raízes muito consolidadas, tem dado provas de ser muito eficaz e de respeitar a liberdade e a democracia. Os partidos políticos são os principais pilares da democracia, a benefício dos cidadãos como conjunto, e por isso não acompanhamos algumas propostas legislativas, seja no sentido de alargar o prazo das candidaturas, seja no de, alegadamente, simplificar determinado tipo de iniciativas", defendeu o presidente da ANMP, Manuel Machado, no final da reunião do Conselho Diretivo, esta terça-feira em Coimbra.

No mesmo parecer, a Associação rejeita o adiamento do ato eleitoral, considerando haver tempo para fazer uma programação adequada, de forma a que este ocorra nas datas definidas pela Lei Eleitoral, entre 22 de setembro e 14 de outubro.