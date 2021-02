Municípios do Alto Minho dão ultimato à empresa de água

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmaras exigem que serviço seja regularizado e melhorado até à emissão da próxima fatura.

Os sete municípios acionistas da Águas do Alto Minho (AdAM) lançaram ontem um ultimato àquela empresa, constituída em janeiro de 2020 no distrito de Viana do Castelo em parceria com a Águas de Portugal (AP): tem até à próxima fatura para regularizar a sua atividade e melhorar a qualidade do serviço.

"Não há outro caminho senão mudar o serviço", vincaram, refutando para já a possibilidade de reversão do sistema de gestão das águas aos municípios. Manifestaram a intenção de "tomar medidas", caso não sejam atendidas as suas exigências de que "se vire uma página na dececionante vida da AdAM" e que se inicie "um novo ciclo de credibilização, de dedicação à comunidade e de investimento".