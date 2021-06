Municípios do Interior temem mais mortes nas praias fluviais

Rogério Matos Hoje às 08:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Os autarcas estão a apostar este ano no reforço da sinalética em rios e albufeiras, esperando que os turistas evitem as zonas não vigiadas. Num mês, morreram nove pessoas.

A pandemia vai levar este ano, de novo, muitos portugueses a procurar zonas fluviais no interior com e sem vigilância, rios ou barragens, onde encontram a distância física difícil de manter no litoral, mas onde o perigo de afogamento é grande. Com isto em mente, muitos municípios reforçaram a sinalética de perigo nessas zonas, esperando que os turistas não frequentem as que não têm vigilância.

Fernando Queiroga, membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Município Portugueses, afirma que "a maior procura desde o ano passado pelas praias do Interior levou os municípios a reforçarem a sensibilização nas zonas perigosas suscetíveis de maior procura por terem, por vezes, pequenos areais". O também presidente da Câmara de Boticas fez isso nas margens dos rios do concelho. "Ainda assim, as pessoas continuam a frequentar aqueles espaços", lamenta.