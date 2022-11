Municípios esperam fechar acordo com Governo na área social até ao final do ano

A presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, mostra-se confiante no acordo com o Governo para a ação social até ao final do ano, assegurando que há concertação de posições.

"Não é um problema de posições políticas, mas de tempo de aprofundar a análise. Dependem de informação que não foi suficientemente analisada", apontou Luísa Salgueiro esta terça-feira, à saída da reunião do Conselho Diretivo da ANMP.

A presidente revela já ter sido apresentada uma proposta pela Associação, à qual o Governo enviou dados para análise. "Precisamos de algum tempo para analisar esses dados e na próxima reunião (prevista para 6 de dezembro) fecharemos o assunto", conta.

Relativamente às portarias no acordo para a Educação que estavam em atraso pelo Governo, Luísa Salgueiro diz que já foram enviadas e aprovadas pela Associação. "Fechámos esta terça-feira, houve uma reunião da comissão técnica de acompanhamento na segunda-feira de manhã, estão concluídas e podem ir para publicação", conclui.