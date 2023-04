Municípios estimam que seja preciso o dobro das habitações previstas

Hermana Cruz Hoje às 14:32 Facebook

A Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) declarou, esta quinta-feira, no Parlamento que são "insuficientes" as casas previstas no Plano Nacional de Habitação. Para a ANMP, as carências atuais não serão de 26 mil fogos mas de, pelo menos, 50 mil.

"O diagnóstico parece-nos insuficiente. Há indicadores que mostram que as necessidades não se esgotam nos 26 mil fogos mas são na ordem dos 50 mil. E até já ouvi referências a mais", apontou o vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), Alfredo Monteiro, numa audição parlamentar no âmbito do Grupo de Trabalho da Habitação, inserido na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Para Alfredo Monteiro, o Plano Nacional de Habitação "tem um diagnóstico insuficiente". Mais, está demasiado assente no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). "Era importante que fosse além", acrescentou o presidente da Câmara do Seixal, defendendo outras formas de financiamento mas também um horizonte temporal maior do que o prazo de execução do PRR e uma alteração dos custos fixados no Plano.

Ainda assim, a ANMP emitiu, em outubro passado, um parecer favorável ao Plano Nacional de Habitação. "Há um conjunto de objetivos importantes. Há um problema de habitação em Portugal, social e acessível. Nos últimos anos, pouco se fez", justificou.

Segundo Alfredo Monteiro, "o reforço da intervenção pública é fundamental para o país". Mas não chega. "Não vamos longe sem intervenção do privado", advertiu.

Já quanto ao programa +Habitação, Alfredo Monteiro criticou a "interferência do Poder Central face ao Poder Local" na introdução de medidas como isenções fiscais. E considerou importante que se faça um levantamento dos imóveis devolutos dos Municípios.