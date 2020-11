Municípios na lista negra da covid-19 devem subir de 121 para 150

Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de municípios na lista negra do governo por causa da pandemia deve subir de 121 para 150, esta quinta-feira.

A decisão deve ser anunciada após o Conselho de Ministros a decorrer esta quinta-feira, em Lisboa, e já tinha sido antecipada por António Costa, na semana passada, quando anunciou o recolher obrigatório e outras medidas de combate à pandemia.

Alguns dos concelhos que atualmente estão na lista de "risco elevado" devem sair, mas deve entrar um número superior de municípios que até agora respeitavam o critério principal, avança do diário digital Dinheiro Vivo.

Portugal entrou segunda-feira em estado de emergência até 23 de novembro, para combater a pandemia de covid-19, impondo entre outras medidas o recolher obrigatório noturno em 121 concelhos com mais casos de infeção.

Esta medida de proibição de circulação na via pública entre as 23 e as 5 horas em dias de semana e nos próximos dois fins de semana, a partir das 13:00, é aplicada nos 121 concelhos considerados de risco elevado de transmissão da covid-19.