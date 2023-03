Municípios pobres perdem apoios por estarem inseridos em regiões ricas

Criação de duas novas regiões não resolveu as desigualdades e nalguns casos até as agravou, dizem autarcas que falam em inconstitucionalidade.

Há concelhos pobres que estão a perder muitos milhões de euros de fundos europeus por estarem inseridos em regiões ricas. Através da reforma já aprovada pela Comissão Europeia que criou duas novas regiões NUT II, o Governo conseguiu mitigar este efeito nalguns municípios da Margem Sul, mas muitos autarcas reclamam o mesmo tratamento e outros ficaram pior do que estavam.

A quantidade de fundos comunitários que é atribuída a cada região varia em função da sua riqueza. Quanto mais desenvolvida for a região, menos fundos de coesão recebe. Essas regiões, NUT II, passarão a ser nove em 2028, pois foram criadas recentemente duas novas: Oeste e Vale do Tejo e Península de Setúbal. Mantêm-se as restantes sete: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira.