Municípios podem voltar a apresentar despesas com covid

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, garantiu esta semana à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que serão abertos novos avisos para que as autarquias possam ter uma "nova oportunidade" de demonstrar verbas gastas no combate à pandemia da covid-19 e de serem ressarcidas, adiantou Luísa Salgueiro ao JN.

Na reunião com os dirigentes da associação, segundo relatou a presidente da ANMP, Ana Abrunhosa disse que havia autarquias que não demonstraram as despesas e que seria aberto um novo processo. Em causa estão declarações da ministra que geraram polémica.

Perante uma dívida de 156 milhões de euros que reclamaram por despesas com a pandemia, os autarcas exigiram, sem sucesso, que a verba fosse incluída no Orçamento do Estado.