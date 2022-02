Municípios querem dar mais espaço a peões e bicicletas

Rita Neves Costa Hoje às 07:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Responsáveis da mobilidade reconhecem ser necessário alterar cidades e comportamento dos condutores.

As câmaras municipais querem apostar na acalmia do tráfego rodoviário e impulsionar os modos de mobilidade suave, como a bicicleta, a trotineta e o andar a pé. Da lista de municípios contactados pelo JN, muitos garantem que a implementação de zonas 30 ou de limites de velocidade nos concelhos promoveu uma maior segurança rodoviária, como mais conforto para os peões, e uma melhoria da qualidade do ar.

"A preocupação com a velocidade das viaturas é muito visível, nomeadamente nas áreas residenciais. O retorno tem sido muito positivo", refere Carlos Mouta, vereador da Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal de Matosinhos, que diz terem sido feitas alterações no espaço urbano, como um novo posicionamento das passadeiras, a colocação de lombas ou criação de espaços de parqueamento para as bicicletas.