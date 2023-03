Municípios querem dez novas praias fluviais para o verão

Rogério Matos Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal prepara-se para ter mais dez praias fluviais com assistência a banhistas e com novos apoios, como casas de banho, no próximo verão. Norte e Alentejo são as zonas do país com o maior número de novas inscrições.

A decisão final está dependente da conclusão de obras e do parecer favorável das autoridades de saúde relativamente à qualidade da água, o principal requisito à sua integração na lista oficial de praias com assistência a banhistas.

Na região Norte, três novas praias preparam-se para ampliar a lista das 37 existentes. Alfândega da Fé vai ter apoios de praia e assistência a banhistas em Santo Antão da Barca, no âmbito do investimento de 395 mil euros pela EDP, que já foi anunciado pela autarquia. Também o acesso direto do IC5 ao santuário torna-se-á uma realidade em breve, melhorando e facilitando a acessibilidade à praia nas margens dos Lagos do Sabor.