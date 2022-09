Municípios unidos na criação de uma rede de cidades que caminham

Pedro Emanuel Santos Hoje às 09:02 Facebook

Programas de mobilidade sustentável são forma e combater o uso excessivo do automóvel. São cada vez mais as cidades com condições para maior qualidade de vida.

Portugal já tem uma Rede de Cidades e Vilas que Caminham, compromisso que pretende levar os municípios à rápida adoção de programas de mobilidade sustentável, em que a aposta nos meios suaves de transporte seja a prioridade, de forma a combater o uso excessivo dos automóveis.

A rede foi formalizada no final do congresso "Cidades que Caminham", que durante dois dias, na Fundação Manuel António da Mota (Porto), discutiu exemplos e boas práticas de políticas urbanas. Organizada pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, presidida por Paula Teles, a iniciativa escutou testemunhos de autarcas e especialistas de diversas cidades portuguesas (e também de Pontevedra, na Galiza), como Braga e Penafiel que nos últimos anos lançaram políticas que colocam os peões no topo das prioridades.