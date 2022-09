Municípios vão fiscalizar limites de velocidade nas cidades

Pedro Emanuel Santos Hoje às 18:20 Facebook

O Governo quer transferir a fiscalização dos limites de velocidade dentro de espaços urbanos para a competência das autarquias. Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, avançou esta sexta-feira que a proposta "será discutida em breve" em Conselho de Ministros, mas não especificou quando se tornará efetiva.

A ideia é que, "à semelhança do que acontece em Lisboa", como lembrou Carlos Miguel, sejam as câmaras municipais a ficar com a responsabilidade de gerir os radares de velocidade, chamando também à responsabilidade o papel conjunto com a PSP e da GNR.

"Tal colaboração já existe no que diz respeito à fiscalização do estacionamento, por exemplo, e poderá ser alargada", frisou o secretário de Estado, no Porto, à margem do congresso "Cidades que Caminham", organizado durante dois dias pelo Instituto das Cidades e Vilas com Mobilidade.