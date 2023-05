Municípios vão pagar trabalho a pessoal não docente em dia de feriado

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:33 Facebook

As câmaras vão pagar aos funcionários para que trabalhem em dia de feriado municipal, garantindo que as escolas estão abertas e que os exames nacionais possam ser realizados, tal como vai acontecer em Oeiras e Olhão. No entanto, há municípios, como o de Loures, que irão propor uma folga suplementar, ao invés do pagamento remuneratório. Ainda que descontentes por arcarem com a despesa, os municípios irão assegurar que os alunos não sejam prejudicados pela sobreposição das datas de exames e dos feriados municipais.

Segundo o calendário do IAVE, há exames nacionais e provas de aferição que coincidem com datas comemorativas de alguns municípios. De acordo com um esclarecimento do Governo, isto não é novidade: "Nos calendários de provas e exames dos últimos 20 anos, constata-se que a realização das mesmas em datas de comemoração municipal tem-se verificado sempre".

No entanto, este ano há uma diferença: devido à transferência de competências na área da educação, os funcionários escolares passaram para a tutela das autarquias. Desta forma, terão que garantir às escolas funcionários nos dias das provas, tendo estes que trabalhar nos feriados. E quem paga? Alguns municípios irão pagar horas-extra, outros darão uma folga.