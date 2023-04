Municípios vão receber 250 mil euros por dia para gerir apoios sociais

Descentralização das competências da Ação Social dá 250 mil euros por dia aos municípios para que cumpram essa função. Porto e Gaia têm maior dotação.

Com a passagem das competências de Ação Social do Estado para o poder local, os municípios vão receber quase 91,6 milhões de euros por ano, o que corresponde a uma média de 250,9 mil euros por dia. Cerca de um terço deste valor (32,8%) destina-se a pagar o acompanhamento das mais de 94 mil famílias carenciadas que, neste momento, beneficiam do rendimento social de inserção. Porto, Gaia e Sintra são os concelhos com maiores dotações.

Depois dos protestos da Associação Nacional de Municípios (ANMP) e de várias câmaras, como Porto, Mafra, Setúbal e Guarda, o Governo acedeu a adiar o prazo limite para a assunção de responsabilidades nesta área para o início deste mês de abril e reforçou, significativamente, a verba destinada a pagar as despesas que cada autarquia tem com o acompanhamento de pessoas com graves carências sociais e económicas e dos beneficiários de prestações da Segurança Social.