Museu Nacional da Floresta na gaveta há 22 anos

Ministério do Ambiente diz que processo deve ser liderado pela Câmara da Marinha Grande. Município descarta responsabilidade.

Vinte e dois anos após ter sido constituído, a 3 de agosto de 1999, o Museu Nacional da Floresta (MNF) ainda não saiu do papel. O Ministério do Ambiente, que tutela a área, diz que deve ser a Câmara Municipal da Marinha Grande (CMMG) a conduzir o processo, já que ficou estabelecido que a sede seria no concelho, no Parque do Engenho. A Autarquia responde que o Ministério deve estar "equivocado".

"O Ministério do Ambiente (MA) reitera a disponibilidade para apoiar a instalação do Museu, através da cedência dos imóveis, de parte do espólio da antiga Direção Geral das Florestas, bem como comparticipando o financiamento da sua instalação. No entanto, este deve ser um processo liderado pelo Município da Marinha Grande", sublinha ao JN.