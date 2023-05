Música do Avante será dedicada aos 50 anos do 25 de Abril

Festa abre com uma homenagem aos poetas e músicos de intervenção após o concerto da Sinfonietta de Lisboa.

A celebração dos 50 anos do 25 de Abril vai estar no centro dos espetáculos da Festa do Avante deste ano na Quinta da Atalaia, no Seixal, nos dias 1, 2 e 3 de setembro e à qual Tim, a voz dos Xutos & Pontapés, regressa este ano. Mimicat, que atuou na final do Festival Eurovisão, também estará no certame, bem como Jorge Palma, Rui Reininho, Agir, Carolina Deslandes, Paulo de Carvalho ou Rodrigo Leão que irá dar um espetáculo para dois pianos, sendo que a pianista interlocutora é a sua filha, Rosa.

Agir, Carolina Deslandes, Lura, Milhanas e Paulo de Carvalho vão atuar no espetáculo "Agir - Cantando Abril", uma homenagem aos poetas e aos músicos de intervenção após o concerto sinfónico de sexta-feira, inteiramente dedicado ao 25 de Abril com composições relacionadas com a resistência político-cultural ao fascismo português.