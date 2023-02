Mutualidades unem-se para construir habitação com a ajuda do PRR

Zulay Costa Hoje às 19:57 Facebook

Várias mutualidades estão a criar uma federação para ganharem escala e concorrerem aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Luís Alberto Silva, presidente da União das Mutualidades Portuguesas (UMP), diz que a intenção é avançarem com projetos na área da saúde e da habitação social e acessível.



Um conjunto de "oito a nove" mutualidades já manifestou interesse em agruparem-se numa federação, tendo até pedido ajuda ao departamento jurídico da UMP. Estão também a procurar obter a aprovação dos associados em assembleias que deverão decorrer até ao final de março.



Em abril "deverão estar criadas condições para avançar com a escritura pública e o registo da Direção-geral", adiantou ao JN Luís Alberto Silva, explicando que as instituições mutualistas querem "aproveitar as medidas da habitação social e acessível do PRR e criar clínicas de saúde em vários pontos do país". "Uma [instituição} sozinha teria muita dificuldade mas juntas podem abranger uma área maior do território".

As instituições "têm de estar disponíveis para arranjarem soluções no momento em que há condições políticas e medidas financeiras para minimizar estes investimentos. É uma oportunidade que o movimento mutualista não pode desperdiçar", afirmou.