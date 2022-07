Na António Nobre, "trabalho de equipa levou a escola a bom porto"

João Nogueira Hoje às 11:48 Facebook

Rebentar da pandemia e substituição da direção pelo meio não impediram instituição de ter um ano de sucesso.

A dizer adeus à escola em que entrava há três anos, Maria Teixeira, aluna do curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, não tinha ideia de que a António Nobre, no Porto, "era tão bem sucedida". Naquele ano conturbado pela pandemia, os finalistas não demoraram mais de três anos a concluírem os cursos. Apesar das dificuldades, Carmen Rocha, à data presidente da Comissão Administrativa provisória do agrupamento, garante que "foi o trabalho de equipa que levou a escola a bom porto".