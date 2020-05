Célia Domingues Hoje às 15:10 Facebook

Não são as práticas antipandemia que afetam a apanha da cereja. É a produção, que caiu para menos de metade, que torna triste e pobre o ambiente.

"Mete dó deixamos na árvore as cerejas estragadas, 'a sorrir' (rachadas)", lamenta-se Lurdes Nogueira, enquanto puxa mais um ramo da cerejeira com o fruto por amadurecer ou com formigas, ou abertas pelas oscilações atmosféricas. O trabalho começou às oito da manhã e ainda o meio-dia não chegou e as fases repetem-se.