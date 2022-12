Salomão Rodrigues* Hoje às 08:20 Facebook

Começa dezembro e a magia da Natal invade, definitivamente os concelhos da Área Metropolitana do Porto. Do Perlim, em Santa Maria da Feira, à Praça de Natal, em Gaia, passando pelo Palácio de Natal, no Porto, as propostas são variadas, sobretudo para os mais pequenos.

Santa Maria da Feira

Perlim