Na escola Arga e Lima "ninguém fica para trás", muito menos a Joana

Reina um silêncio pouco habitual para uma scola, no recinto da Básica e Secundária de Arga e Lima, em Viana do Castelo. Mesmo quando é hora de saída ou entrada na próxima aula.

O tradicional toque de campainha foi abolido, por decisão da Direção da escola, como forma de responsabilizar os alunos. A medida é indicada pelo diretor José Leme, como um de muitos fatores que concorrem para excelentes resultados de aprendizagem na escola. Este ano é a primeira pública do país no ranking das secundárias do JN.

"Há um conjunto de fatores que levam o aluno a identificar-se com a escola. Há uma proximidade muito forte entre professor e aluno. Ele sabe que o professor se preocupa verdadeiramente com ele, quase como se fosse um filho", afirma Leme. "Esta é uma escola pequena. É uma família. Somos informais. Os problemas resolvem-se informalmente. Promovemos o chamado simplex, porque, ou construímos papéis, ou construímos resultados efetivos de aprendizagem dos alunos", diz o responsável.