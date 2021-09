Na IT Sector, recomendar um amigo pode dar um prémio até 1000 euros

Delfim Machado Hoje às 09:32 Facebook

Tecnológica do Porto lançou um programa para captar talentos, mas há concorrência e é feroz.

Qualquer um dos cerca de 600 trabalhadores da IT Sector, tecnológica que funciona no Porto Office Park, pode ganhar um prémio de mil euros se recomendar um amigo que fique na empresa durante um período de 12 meses. Este é um dos programas que a IT Sector tem em curso para captar e reter talentos tecnológicos numa altura em que a concorrência internacional é cada vez maior e os perfis experientes são muito disputados.