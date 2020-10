Na Pediatria do IPO, "o voluntariado não é para passar o tempo"

Marta Neves Hoje às 09:13 Facebook

Alberto Nogueira é o coordenador do serviço de voluntariado na Pediatria do IPO do Porto e mentor dos "Resistentes".

"O voluntariado não é para passar o tempo. Tem de se ter espírito de missão". Quem o diz é Alberto Machado, que toda a vida foi treinador de futebol das camadas jovens e, quando se viu reformado, decidiu entregar grande parte do seu tempo livre a cuidar dos mais pequenos.

Alberto é há dez anos voluntário da Liga Portuguesa contra o Cancro e há oito que coordena o voluntariado do serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia do Porto. "Uma equipa jovem, formada por 100 pessoas, de uma generosidade e coração enormes", conta, embevecido.

É que, tal como nos confidenciou, o antigo treinador é "um choramingas", mas também "alegre e divertido quando é preciso "caminhar para aqueles que mais precisam". Aí, "tem-se de estar lá para ouvir, ser um ombro amigo, sem nunca perder a fé e a esperança". Até porque, o voluntariado "é feito de afeto e de entrega".

Daí que estes últimos tempos, por conta da pandemia, estejam a ser "difíceis de ultrapassar". É que além dos meses em que os voluntários estiveram impedidos de entrar no serviço, agora "apenas um pode estar no turno da manhã na zona da consulta".

Mas à falta da presença física, "há sempre um telefonema que se faz para aquela mãe ou para aquele pai que estão a precisar de apoio", explicou.

No entanto, Alberto sente-se saudoso dos seus meninos "Resistentes". Um projeto do núcleo Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, idealizado por si, que além de ter uma equipa de futebol, organiza atividades lúdicas para as crianças e os jovens que estão no serviço de Pediatria do IPO do Porto.

"No início do ano, estávamos a ser solicitados para a toda a zona Norte", referiu Alberto Nogueira, recordando que a última saída, antes do confinamento, "foi uma caminhada que aconteceu em fevereiro, em Famalicão".