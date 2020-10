DGS apela às famílias para "confraternizar menos"

Tiago Rodrigues Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que as confraternizações familiares têm sido responsáveis por 67% dos últimos casos registados em Portugal e apelou às famílias para "confraternizar menos".

Durante a habitual conferência de imprensa de atualização dos dados sobre a pandemia de covid-19 em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que a taxa de letalidade global é agora de 2,5% e, nas pessoas acima dos 70 anos, de 13%. Neste momento, 97,3% dos casos ativos estão em casa e 2,7% em internamento.

A ministra informou ainda que grande parte dos novos casos está associada a surtos. Há 381 surtos ativos em Portugal, 138 a Norte, 49 no Centro, 154 em Lisboa e Vale do Tejo, 19 no Alentejo e 21 no Algarve.

Sobre a taxa de incidência, esta foi de 64,6 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias e de 115,4 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Já o RT mantém-se superior a 1 há vários dias.

Na quarta-feira houve novo recorde de testes: 28392

"Estes indicadores inspiram naturais preocupações sobre pressão do SNS. Passámos de uma média diária de 2500 testes em março para 19600 em outubro. No dia 7 de outubro houve um recorde de testes, com 28392, 8% dos quais deram positivo", informou a ministra, falando em "sinal de alerta". Marta Temido salientou também o aumento do número de ventiladores desde março, admitindo que a pressão sobre os profissionais de saúde é "elevada" e o "cansaço" após vários meses de pandemia, mas relembrando que "este não é o momento para ninguém desistir".

Sobre a orientação sobre gravidez e parto, a diretora-geral da Saúde afirmou que a DGS "sempre preconizou a presença de acompanhamento da mulher durante o parto, porque é o direito legalmente reconhecido", e fez "emitir uma atualização da orientação para que fique inequívoca a recomendação de acompanhamento durante o parto". "As unidades hospitalares devem assegurar as condições necessárias para garantir a presença de um acompanhante durante o parto, que deve estar com o equipamento de segurança", afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. "Mas é preciso minimizar o contacto com os doentes internados no hospital", alertou.

Capacidade de camas para doentes com covid em Lisboa e Vale do Tejo longe "de esgotar"

Por sua vez, Luís Pisco, presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, que participou na conferência desta sexta-feira, avançou números concretos sobre as camas em hospitais disponíveis para receberem doentes com covid-19. Segundo Luís Pisco, dos 16 hospitais em Lisboa e Vale do Tejo, 13 lidam com doentes com covid. Esses hospitais têm um total de 7083 camas, das quais 6630 estão a ser utilizadas "de maneira versátil para situações covid ou não-covid", assinalou o responsável.

O presidente da ARSLVT explicou ainda que dessas 6330 camas quantas mais forem destinadas a pacientes covid menos haverá para cirurgias e atividade programada, pelo que se torna necessário geri-las "muito bem" e isso é algo que os hospitais estão a fazer com "muito esforço".

Das 6630 camas, apenas 503 estão dedicadas exclusivamente à covid-19, mais 88 que são para doentes em espera para confirmar o diagnóstico, ou seja, 591 camas no total. Existem neste momento 388 doentes internados, sendo que ainda estão longe "de esgotar as camas para doentes covid", garantiu Luís Pisco.

Em unidades de cuidados intensivos há um total de 298 camas na região de Lisboa e Vale do Tejo, 200 para situações não-covid e 98 para doentes covid. Das 98, estão agora ocupadas 74, pelo que ainda existe "margem de progressão".

Sobre a utilização de máscara em espaços públicos, a ministra relembrou que no plano de outono/inverno já existe essa recomendação.

"O que verificamos é que as confraternizações familiares têm sido responsáveis por 67% dos últimos casos registados em Portugal. Esses eventos levam a descontração e isso leva a contactos, que proporcionam o contágio. Apelamos às famílias para que tentem confraternizar menos, nesta fase em que o vírus está mais ativo em Portugal e na Europa", alertou a diretora-geral da Saúde.

Relativamente a instituições de saúde, "neste momento estão 21 com surtos", disse Graça Freitas.

Portugal ultrapassou a barreira dos mil casos diários de covid-19 pelo segundo dia consecutivo, ao registar mais 1394 novas infeções somando, ainda, 12 mortes.

Um dia depois de registar 1278 casos de covid-19, o segundo pior registo desde o início da pandemia, Portugal regista, esta sexta-feira, mais de mil casos diários em 24 horas. Ao somar 1394, o país contabiliza 83928 infeções por coronavírus desde 2 de março, quando a doença foi oficialmente identificada em terras lusas.

Segundo o boletim diário da DGS, divulgado esta sexta-feira, foram associadas mais 12 mortes à covid-19, para um acumulado nacional de 2062.