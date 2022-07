Na Trofa, regresso aos laboratórios e aplicações deram frutos

Depois de uma descida de quase 40 posições no atípico ano de 2020, a Secundária da Trofa recuperou a posição conquistada nos anos anteriores, voltando a situar-se entre as primeiras cem escolas do ranking nacional, sendo a melhor pública do concelho.

"A descompressão [da situação pandémica] e o regresso aos laboratórios contribuíram para que esta subida fosse notada", observa o diretor da escola, que também destaca os resultados positivos obtidos através das aplicações informáticas criadas pela Secundária para fazer face aos confinamentos.