"Nada disto faz sentido". Rio reage à inclusão de Costa na lista de Vieira

O presidente do PSD, Rui Rio, acha que a inclusão de António Costa na comissão de honra de Luís Filipe não faz sentido e recorda que "até há problemas judiciais".

"Sempre achei mal a mistura entre a política e o futebol profissional. No passado combati isso e afastei-me", observou Rui Rio. "Hoje até há problemas de ordem judicial metidos nisso", acrescentou o presidente do PSD, à saída da reunião do Conselho Consultivo social-democrata, em Coimbra.

"O futebol é sobretudo emoção, mas a politica não deve ser toldada por motivos de ordem emocional", acrescentou Rui Rio. "Nada disto faz sentido", desabafou o presidente do PSD.

"O ideal é quando estamos em cargos políticos no Governo devemos abster-nos [de tomar uma posição]", advogou Rui Rio.

A presença de António Costa, noticiada pelo jornal "Expresso", na comissão de honra da lista de Luís Filipe Vieira começou por causar indignação junto dos outros candidatos às eleições no Benfica.

"Cada um tirará as suas conclusões acerca da presença do primeiro-ministro na comissão de honra de Luís Filipe Vieira", escreveu, no Twitter, Noronha Lopes, um dos adversários de Vieira.

Este domingo, outro dos candidatos, Bruno Costa Carvalho, usou o Facebook para dizer que tem "vergonha de ter votado em Costa" e recordou que "Luís Filipe Vieira é arguido num caso de corrupção de um juiz desembargador que até já foi expulso das suas funções pelos seus pares."