Não dão palmadas, mas 45% admitem gritar com os filhos

Maioria defende que não se justifica o uso de castigos corporais, mas três em cada dez pessoas recorrem a esse tipo de punições, diz estudo do IAC.

Cerca de 45% dos pais e dos cuidadores de crianças e de jovens admitem ralhar, gritar e até ameaçar os menores para educá-los. São práticas que o Instituto de Apoio à Criança (IAC) considera inadequadas. No entanto, a quase totalidade dos participantes num inquérito online, realizado pelo IAC e que contou com 1943 inquiridos, não aceita a punição física como estratégia no processo educativo, sendo que 81,7% afirmaram mesmo que "nada justifica" o uso de castigos corporais. Ainda assim, três em cada dez pessoas recorrem a esse tipo de punições físicas em menores, desde bebés de um mês até aos jovens com 18 anos de idade.

Cerca de 4% dos cuidadores dizem recorrer frequentemente a castigos corporais, como dar palmadas, bofetadas e carolos, puxar as orelhas, bater com objetos como chinelos, colheres de pau e cintos, ou dar uma "sova" aos filhos. Uma minoria reconhece que aplica castigos corporais, quando as crianças se comportam desadequadamente e desrespeitam os outros (4,8%) ou em situações extremas como "último recurso" (3,3%).