"Não excluo envolver-me" na privatização da TAP se achar que posso ser útil

O ex-administrador da TAP Diogo Lacerda Machado disse, esta quinta-feira, que não exclui envolver-se no processo de privatização da TAP, se achar que pode ser útil à empresa, por exemplo com "alternativas àquilo que se tem perfilado".

"Não estou envolvido em nenhuma entidade interessada, tenho sido procurado por várias - e já agora não vejo nenhum conflito de interesses -, não aceitei nenhuma das abordagens, [...] não excluo envolver-me se achar que posso ser útil à própria TAP", respondeu o advogado à deputada bloquista Mariana Mortágua, na comissão de inquérito à companhia aérea, questionado sobre um eventual envolvimento no processo de privatização da TAP que o Governo tem a intenção de levar a cabo.

Lacerda Machado detalhou que poderá ser útil, por exemplo, contribuindo com "algumas alternativas àquilo que se tem perfilado".

"Não estou certo e seguro se agora é tão bom como em 2020, [...] não estou tão certo nem seguro que aquilo que era muito bom em fevereiro de 2020, que esteve à beira de acontecer, [seja agora]", afirmou o ex-administrador não executivo.

Em 2020, antes da pandemia, noticiou-se que o grupo Lufthansa estaria interessado em comprar a TAP.

Na terça-feira, o ex-acionista Humberto Pedrosa confirmou que um negócio esteve perto de ser fechado em 2020 e que se a pandemia se tivesse atrasado mais um mês, provavelmente, teria sido concretizado, mas não confirmou tratar-se da Lufthansa.

Diogo Lacerda Machado sublinhou que "a TAP sozinha não consegue sobreviver muito mais tempo". "É dificílimo, está tudo consolidado, tudo junto, é um negócio de volume, escala, margens baixas", explicou.

Questionado se tem mantido conversas sobre a TAP com membros do Governo, o chamado 'melhor amigo' do primeiro-ministro disse que não fala com um membro do executivo sobre a companhia aérea desde 2021, quando deixou a empresa, e com António Costa não fala "desde o dia 9 de abril de 2020".

Lacerda Machado não compreende pagamento de 55 milhões pela saída de Neeleman

O ex-administrador da TAP Diogo Lacerda Machado disse hoje não compreender o pagamento de 55 milhões de euros a David Neeleman para sair da estrutura acionista, em 2020, porque entende que o acordo parassocial "não valia mais".

"Não faço a menor ideia, não tive o mínimo envolvimento nessa circunstância. [...] Vai ter de fazer essa pergunta a quem tomou essa decisão. Eu não a compreendo", respondeu Diogo Lacerda Machado, na comissão de inquérito à TAP, quando questionado pela deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, se conhecia o pagamento de 55 milhões de euros a David Neeleman para sair da companhia aérea e se sabia qual a sua razão.

Em 2020, quando a TAP voltou à esfera do Estado, na sequência do auxílio devido aos problemas causados pela pandemia, Lacerda Machado era administrador não executivo da TAP, cargo que deixou em abril de 2021, e a companhia aérea era tutelada pelo então ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos e, do lado da tutela financeira, pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz.

Na opinião de Lacerda Machado, com a alteração provocada pela pandemia de covid-19 e subsequente auxílio estatal, "todos os acordos e contratos feitos até então perderam sentido".

"O meu entendimento é que o acordo parassocial não vigorava mais, a alteração tão radical das circunstâncias, no meu entendimento levou a que todo o capital investido na TAP até então tenha sido perdido. Na minha opinião o acordo parassocial não valia mais", explicou o advogado.

Já quanto a David Neeleman, que considerou "um homem genial no mundo da aviação", Lacerda Machado afirmou que o objetivo do acionista era sair da TAP através de abertura de capital, como tinha feito anteriormente noutras empresas.

No entanto, o Estado deixou claro que não abdicaria da participação de 50%. "Na minha interpretação, foi por isso que Neeleman disse que era melhor sair vendendo a sua participação e não indo ao mercado de capitais", apontou.

Mariana Mortágua perguntou ainda sobre a reconfiguração da estrutura acionista negociada por Lacerda Machado em nome do Governo de António Costa, após a privatização na reta final do executivo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho, e de que forma poderá ter aumentado os riscos do Estado na TAP.

Segundo o acordo parassocial fechado em 2017, quando os rácios de capital caíssem abaixo de um determinado patamar, os acionistas privados, chamados a capitalizar, podiam passar essa responsabilidade à Parpública, que era obrigada a aceitar.

Lacerda Machado explicou que os privados já tinham entrado com 226 milhões de euros e o Estado, com 50% do capital, tinha entrado com "zero".

"Foi necessário negociar com os bancos e o que eles diziam era 'os acionistas - sejam eles quais forem para este efeito -, se a TAP estiver à beira de entrar em incumprimento, têm de reforçar com prestações acessórias ou capital'. [...] Um já tinha posto, o outro não tinha posto nada, aliás o maioritário. A verdade é que não foi necessário, correu tudo extraordinariamente bem até ao dia 02 de março de 2020", apontou o ex-administrador.

Mariana Mortágua notou que o acordo não refere o montante máximo que a Parpública podia ser chamada a avançar, tendo Lacerda Machado referido que "o entendimento à volta da mesa" com os bancos era de que seria "até à proporção correspondente" dos 226 milhões colocados pela Atlantic Gateway.