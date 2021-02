Alexandra Figueira Hoje às 14:58 Facebook

A reforma da floresta, aprovada em maio de 2020, começa a sair do papel, com a criação de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, que terão a seu cargo Planos de Reordenamento e Gestão da Paisagem. A nova floresta, diz João Paulo Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, será remunerada pelo serviço ecossistémico que presta ao planeta.

Das várias fontes de financiamento, quanto dinheiro haverá para a floresta?