Não há crianças em cuidados intensivos e as esplanadas para os santos não estão proibidas

O resumo da conferência de imprensa da DGS: não há nenhuma criança em cuidados intensivos; os santos populares podem ser celebrados nas esplanadas mas com responsabilidade; e, afinal, não há surto na freguesia de Arroios.

"Os números confirmam a tendência das últimas semanas", disse a secretária de Estado Adjunta e da Saúde na conferência de imprensa de hoje, salientando que "cerca de 90%" dos novos casos se encontram em Lisboa e Vale do Tejo, nos cinco concelhos mais afetados. A freguesia de Arroios, identificada entre os 13 focos do vírus, não é, afinal, uma zona problemática: o engano decorreu de uma troca de códigos postais, confirmou Jamila Madeira.

Exaltando o papel das autoridades de saúde locais e dos autarcas no combate à pandemia, a governante deixou uma palavra às pessoas que estão a viajar durante os feriados: "Aproveitem", continuando a assumir o "sentido de responsabilidade cívica".

A secretária de Estado falou ainda do já anunciado reforço na Saúde, no quadro do Orçamento Suplementar: mais 504,4 milhões de euros para o SNS, que vão permitir contratar e integrar mais profissionais.

Construção civil com 10% dos resultados positivos

Sobre os rastreios na região de Lisboa e Vale do Tejo, a diretora-geral da Saúde disse que o setor da construção civil foi o que mais resultados positivos registou (10%): "O grupo que tinha mais pessoas assintomáticas e positivas foi o dos trabalhadores da construção civil". Outros grupos - trabalhadores temporários, lares e agregados familiares - registaram uma percentagem inferior (4 a 5%).

Quanto ao guia hoje divulgado pela DGS, Graça Freitas esclarece que o objetivo é ajudar todas as áreas de atividade a elaborar planos de contingência: "Não conseguimos fazer orientações e normas para todos os setores de atividade. Aquele guia é de equivalências. Para permitir a todas as pessoas retomarem a sua atividade com planos de contingência bem elaborados, com um quadro conceptual que são as orientações da DGS."

Só duas crianças internadas, nenhuma em UCI

"Uma notícia muito boa": só há duas crianças com covid-19 internadas (Hospital Dona Estefânia), não estando nenhuma em unidades de cuidados intensivos (UCI), anunciou Graça Freitas, referindo-se aos dados relativos a todo o Sul do país, uma vez que não há "informação em contrário da região Norte".

Nada impede que haja uma esplanada, com música, acompanhada de um grelhador e de umas belas sardinhas. Desde que se cumpram as regras do distanciamento

Uma das atuais prioridades da DGS é a monitorização de passageiros, tanto no transporte aéreo, como nos cruzeiros" disse Graça Freitas, notando que é preciso uma "logística complexa" para "identificar um passageiro" e "encontrar os seus contactos".

Sobre as festas dos santos populares, Graça Freitas apelou à responsabilidade individual: "Nada impede que haja uma esplanada, que essa esplanada tenha música e que essa música seja acompanhada de um grelhador e de umas belas sardinhas. Desde que se cumpram as regras do distanciamento. É uma nova normalidade. As coisas podem fazer-se, mas podem fazer-se com regras."