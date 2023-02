"Não houve autorização para a escalada de custos" do Hospital Militar

O antigo ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, estão a ser ouvidos, esta quarta-feira, pela comissão parlamentar da Defesa Nacional, no âmbito da operação "Tempestade Perfeita", que no início de dezembro levou à detenção de altos quadros da Defesa, por suspeitas de envolvimento num alegado esquema de corrupção, através da adjudicação de obras fictícias, que terá lesado o Estado em milhões de euros.

A audição, requerida pelo grupo parlamentar do PSD, visa esclarecer questões que não foram clarificadas no debate de urgência em reunião plenária realizada no passado dia 20 de dezembro, nomeadamente no que toca ao processo de requalificação do Hospital Militar de Belém, cujas obras sofreram uma derrapagem brutal, disparando dos 750 mil euros orçamentados para os 3,2 milhões de euros.

Em resposta ao deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira, o antigo ministro da Defesa explicou que a autorização da empreitada do Hospital Militar foi uma "decisão tomada no contexto de emergência" ditado pela eclosão da pandemia de covid-19, e afirmou que "não foi solicitado" ao ministério o aval para a realização de trabalhos extra no equipamento.

O deputado do PSD acusou Gomes Cravinho de "ocultações, contradições e incongruências", afirmando que, "politicamente, o senhor ministro autorizou o acréscimo de despesa e validou as obras". O atual ministro dos Negócios Estrangeiros respondeu que "não houve autorização da tutela para esta escalada de custos".

A operação "Tempestade Perfeita" foi desencadeada em dezembro pela Polícia Judiciária (PJ), em coordenação com o Ministério Público, e resultou em cinco detenções, entre as quais três altos quadros da Defesa e dois empresários, num total de 19 arguidos. Um dos cinco detidos é o ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional Alberto Coelho, alegadamente envolvido na derrapagem nas obras de requalificação do Hospital Militar de Belém.</p>

Em causa estão gastos de cerca de 3,2 milhões de euros na empreitada para reconverter o antigo Hospital Militar de Belém, em Lisboa, num centro de apoio à covid-19, obra que tinha como orçamento inicial 750 mil euros. A derrapagem foi revelada por uma auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN), que visou a atuação de Alberto Coelho.</p>