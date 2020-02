"Não matarás" é argumento para defender referendo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem pronunciar a palavra eutanásia, padres de Viana do Castelo apelaram a que não se legalize morte a pedido.

A palavra eutanásia não foi ouvida uma única vez pelos fiéis que encheram a Sé Catedral de Viana do Castelo, na primeira missa da manhã deste domingo. O tema, contudo, não passou ao lado da celebração do padre Armando Dias. E o mesmo pode ter acontecido em outras paróquias, a julgar pelas manifestações de padres da região, que usam as suas páginas de Facebook para se pronunciarem sobre o assunto. Alguns até utilizam as suas fotos de perfil para dizer: "Não à eutanásia. Portugal cuida, não mata!".

Apesar de o bispo da diocese de Viana, D. Anacleto Oliveira, "não ter dado qualquer indicação concreta" para o tema da morte assistida e do referendo serem abordados na missa, segundo garantiu fonte do secretariado diocesano para a Comunicação Social, a verdade é que tal aconteceu. Das três missas a que o JN assistiu na cidade (Sé Catedral, Igreja da Misericórdia e São Domingos), em duas o assunto foi falado.