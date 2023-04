Não respeitar mandato é "pôr em causa democracia", avisa Costa

Carla Soares Hoje às 10:35 Facebook

Primeiro-ministro disse que portugueses não querem dissolução do Parlamento e acusa líder do PSD de não excluir acordo com Chega. Alerta que vai demorar quatro anos a executar PRR.

"Quando se põe em causa os mandatos conferidos pelo povo, está a pôr-se em causa a democracia. Quem quer democracia forte respeita os mandatos". Foi com este aviso que António Costa respondeu, de uma vez só, à Oposição e a Marcelo Rebelo de Sousa, prometendo chegar "à meta" sem eleições antecipadas. E deixou outro recado: vai demorar todo o mandato a executar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Já em entrevista à RTP, defendeu que "os portugueses não querem dissolução nenhuma" e destacou que Luís Montenegro ainda "não disse que não haverá acordo com o Chega".

No Porto, onde festejou os 50 anos do PS, garantiu que o mandato é para cumprir até ao final, após o presidente da República ter afirmado que "às vezes tem de haver más notícias", comentando o cenário de eleições antecipadas, quando tinha rebentado a polémica sobre contradições entre ministros quanto à existência de um parecer a fundamentar as demissões na TAP.