Não sabe onde ir? Há desfiles de Carnaval de Norte a Sul

Este ano, as previsões são animadoras para sair à rua e festejar o Carnaval. No fim de semana, o sol promete brilhar em todo o país, com temperaturas que vão fazer lembrar a primavera. No entanto, no Centro e Norte, para terça-feira, há previsão de "chuviscos ou chuva fraca".

Montalegre

Domingo, em Vilar de Perdizes, realiza-se o julgamento do galo, às 15.30 horas e, no dia seguinte, há baile de Carnaval, às 21. Na terça, às 15, sai o cortejo, seguindo-se a queima do Entrudo.

Macedo Cavaleiros

Os caretos de Podence saem a partir desta noite à rua, repetindo o ritual até domingo à tarde, quando se soltam também as marafonas.

Lazarim

Domingo, às 15 horas, há desfile de caretos. O cortejo repete-se na terça-feira, com novos caretos, leitura dos testamentos, queima da comadre e do compadre, e merenda de feijoada.

Ponte da Barca

Domingo e terça-feira, Ponte da Barca recria o Entrudo tradicional do Lindoso, com o cortejo do pai velho.

Arcos de Valdevez

Na terça-feira, sai à rua o cortejo das associações culturais e desportivas do concelho, com sete carros alegóricos.

Viana do Castelo

Sob o tema fantasia e realidade, o desfile sai domingo e percorre as ruas da cidade com sete carros alegóricos.

Caminha

O desfile noturno sai na segunda. É por norma invadido por galegos e as suas comparsas (grupos temáticos organizados).

Baião

Desfile com mais de 1000 participantes parte às 14 horas de domingo e percorre a cidade. Na terça-feira, em Ancede, realiza-se o "desfile mais antigo do distrito do Porto".

Guimarães

Merche Romero vai ser a rainha do desfile de Nespereira, domingo, às 15 horas. Na terça, destaque para o cortejo de Pevidém, às 15.

Fafe

Fafe realiza, domingo, um desfile popular e, na terça-feira, faz a Queima do Pai das Orelheiras.

Barcelos

O ponto alto dos festejos acontece na terça-feira, com o desfile popular, às 15 horas. Entrada livre.

Trofa

O desfile sai às 14.30 horas, da estação e envolve mais de 1200 crianças, sob o tema dos super-heróis.

Famalicão

Domingo, saem milhares de mascarados à rua, que se vão concentrando à porta de bares e cafés. Dura até de manhã. Na segunda-feira, há um concurso de mascarados à noite.

Ovar

Os grandes corsos saem domingo e na terça-feira, às 14.30 horas, percorrendo a Avenida Sá Carneiro. Bilhetes custam entre os três e os 15 euros.

Estarreja

Desfiles saem domingo e na terça-feira, às 14.30 horas. Há venda de bilhetes de peão a sete euros.

Mealhada

Luciana Abreu e Leonardo Vieira são só reis do Carnaval, que sai à rua domingo e na terça às 15 horas. Preços entre os 5,5 e os nove euros.

Nazaré

É o chamado Carnaval mais português de Portugal. É feito pelos grupos e associações do concelho, que desfilam na marginal no domingo e na terça.

Caldas da Rainha

Carnaval trapalhão tem desfile domingo, com entrada gratuita.

Torres Vedras

Sai este sábado à noite, domingo e na terça à tarde à rua e este ano é dedicado à fantasia e magia. Entradas custam entre sete e 15 euros.

Loures

O Carnaval acontece entre este sábado e quarta-feira, com o lema "É segredo". Hoje, sai o corso, no Largo 4 de outubro, seguido um baile no Pavilhão Paz e Amizade.

Pinhal Novo

O Grupo Amigos de Baco realiza o corso na terça-feira e termina na quarta à noite, com o Enterro do Bacalhau.

Sesimbra

Com entrada grátis, o desfile de escolas de samba e grupos de axé sai à rua domingo e terça-feira, às 15 horas.

Loulé

Domingo, segunda e terça-feira, o cortejo de Loulé tem hora marcada para as 15. Este ano o tema é "Era uma vez em... Louléwood". A entrada custa dois euros.